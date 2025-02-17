Камеры "Сергек" в Алматы начнут фиксировать еще один вид нарушения

В Алматы в пилотном режиме заработал новый функционал камер "Сергек", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции города, он запущен экспериментально по улице Сатпаева, от проспекта Достык до улицы Валиханова, с южной и северной сторон.

"Здесь системы видеонаблюдения будут выявлять нарушения правил парковки транспортных средств, в том числе и вторым рядом", – рассказали в полиции 7 февраля.

В административной полиции Алматы напомнили, что в соответствии с п. 85 ПДД РК ставить транспортное средство на проезжей части дороги разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части дороги, за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей части) которых допускает иное расположение транспортных средств.

А п. 87 п.п. 8. ПДД РК запрещает остановку в местах, где транспортное средство сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения других транспортных средств (заторы).

В подразделении также напомнили, что в соответствии со ст. 597 п. 3 КРКобАП "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП (39 тыс. 320 тенге, при оплате в течение семи дней – 5 МРП – 19 тыс. 660 тенге).

Отметим, что в 2024 году сообщалось о пилотном проекте по фиксации камерами "Сергек" непристегнутых ремней безопасности и не пропускающих пешеходов автомобилей.

Между тем из Астаны "Сергек" уходит.