В СКО семинар-практикум о единстве собрал более 300 участников

Семинар-практикум "От единства и согласия в Северо-Казахстанской области к гармонии и национальной идентичности в стране" состоялся в Петропавловске.

Мероприятие прошло под председательством главы региона. Семинар собрал более 300 участников. Среди них были лидеры общественного мнения, депутаты, члены общественных советов, представители этнокультурных объединений, волонтёры и не только. Во время своего выступления Гауез Нурмухамбетов отметил, что Северо-Казахстанская область – одна из самых многонациональных в республике. Это величайшая ценность, которую мы обязаны беречь.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"На сегодня АНК реализует несколько важных для общества проектов. Среди них социальная, образовательная, медиация волонтерские проекты Как мы знаем, предстоящий 2024-ый станет Годом волонтерского движения. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: "Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции "Адал азамат". При этом Глава государства отметил что "Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны", - отметил Гауез Нурмухамбетов.

Аким области обратил внимание участников семинара на то, что североказахстанцы завершают уходящий год с хорошими результатами. Северный регион - одни из лидеров в стране по производству сельскохозяйственной продукции.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"В текущем году в сфере сельского хозяйства реализуются 27 проектов на сумму 80,4 млрд тенге. Инвестиции в эту отрасль достигнут 200 млрд тенге. Четверть инвестиций в сельском хозяйстве Казахстана приходится на северный регион. Активно развивается молочное скотоводство, производится более 10% от республиканского объема. За последние годы в области введено 30 молочных ферм, с общей численностью поголовья 16,5 тысяч коров, созданием более 1000 новых рабочих мест", - подчеркнул аким области.

Для сохранения темпов развития и наращивания объемов отрасли, в регионе сформирован и реализуется пул из 39-ти инвестиционных проектов на 469,6 млрд тенге.

Предполагается создать порядка 6 тысяч рабочих мест до 2026 года. В текущем году запланирована реализация 15-ти проектов на общую сумму 56 млрд тенге. Будет создано более 1 тыс. рабочих мест. 5 проектов уже реализованы, оставшиеся 10 будут запущены до конца года. Гауез Нурмухамбетов рассказал про изменения инфраструктуры области. По итогам года планируется довести долю дорог в хорошем состоянии по республиканской сети до- 85%, по местной сети до 72 %. В области чистой питьевой водой обеспечено 85% населения, включая жителей 415 сел. На семинаре-практикуме за активное участие в деятельности Ассамблеи народа Казахстана аким области вручил нагрудный знак "Алғыс" Анатолию Афанасьевичу Башмакову.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Мы говорим: это моя земля, это моя родина, это флаг моей страны, это мой гимн, это мой Президент. Вот это и есть принципы идентичности. У нас огромная, большая территория, мы девятые в мире по площади. Это наш исторический индикатор, силы нашего казахстанского духа, этим мы гордимся. Наше поколение должно передать грядущему поколению более возвышенные обязанности. А именно сохранить, укрепить нашу священную землю", - поделился своим мнением Анатолий Башмаков, ученый, доктор, экономических наук, кандидат политических наук, профессор.

Мнение ученого разделяет Елена Семидоцких. В своем выступлении заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана СКО отметила, что в АНК каждый свободно выражает своё мнение.

"В АНК формируются стратегии национального развития, ее решения являются основой для общенациональных изменений. Этот символ независимости стал неотъемлемой частью нашего общества, объединяя разные слои населения", - отметила Елена Семидоцких, председатель ОО "Русская община Северо-Казахстанской области", заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана СКО.

В состав АНК в СКО входят 28 этнокультурных объединений, 2 из них прошли аккредитацию в 2023 году.