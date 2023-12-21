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Законодательство РК

Казахстанец отказался платить долг в 54 млн тенге и потерял шесть лет жизни

Житель Темиртау отказался платить 54 млн тенге и потерял шесть лет жизни Фото: freepik
Жителя Карагандинской области приговорили к шести годам лишения свободы за отказ выплачивать крупный долг, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 21 декабря, в Старогородской отдел полиции Темиртау обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что 31-летний местный житель задолжал ей солидную сумму и наотрез отказался возвращать деньги. При этом суд ранее уже обязал мужчину выплатить долг.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 430 УК РК и выяснила, что житель Темиртау целый год игнорировал требования о выплате долга. Сумма, которую он отказывался платить, составила 54 млн тенге. Мужчина нарушил порядок исполнения судебного акта и мешал работе государственных органов. За это его отправили под домашний арест.

Когда расследование завершили, дело в отношении должника направили в городской суд Темиртау. Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч казахстанцев подали заявление о банкротстве из-за долгов.

Никита Дробны
Карагандинская область Темиртау
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