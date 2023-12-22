Грозит ли Астане новый дефицит воды

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря рассказал, грозит ли астанчанам новый дефицит воды, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек напомнил, что в июне 2023 года в городе были проблемы с обеспечением водой.

"Ежегодно город растет, численность населения увеличивается в среднем на 50-60 тысяч. За последние три года на 200 тысяч население выросло. И, соответственно, увеличивается потребление коммунальных услуг. Увеличивается количество вводимого жилья и водопотребления. В июне у нас был дефицит – на тот момент, когда эта проблема остро встала, до 20-25 тысяч кубометров воды в сутки", – отметил аким.

По его словам, после 10 июня запустили дополнительную новую нитку водовода от Астанинского водохранилища. Это обеспечило дополнительную подачу воды в объеме 90 тыс. м³.

Также завершили строительство третьей насосной фильтровальной станции мощностью 105 тыс. м³.

"Сегодня, я хотел бы еще раз официально заявить, дефицита воды в городе нет. И определенный задел прочности на несколько лет вперед сделан. Более того, мы завершаем строительство второй дополнительной нитки водовода с Астанинского водохранилища, начинаем строительство водовода к Нуринскому месторождению и также проектирование расширения насосной станции "Тельман". Это даст нам мощность до 2030 года по питьевой чистой воде", – резюмировал Женис Касымбек.

28 марта 2023 года в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о снижении подачи питьевой воды в Астане.

19 апреля аким Астаны рассказал, как будут решать проблему дефицита воды в городе.

21 декабря министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в кулуарах Cената рассказал, стоит ли казахстанцам в целом ожидать "водного голода" в будущем.