400 кг опасных фейерверков изъяли в Алматы перед Новым годом

Более 400 килограммов контрафактной пиротехники изъяла полиция Алматы на рынках города перед новогодними праздниками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 22 декабря, контрафактные фейерверки полицейские ищут в ходе профилактических рейдов. Сотрудники правоохранительных органов обращают особое внимание на пиротехнику без сертификатов, поскольку она может представлять опасность для жизни и здоровья людей.

"Только за минувший день в ходе обследования двух рынков выявили девять фактов незаконной торговли не сертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов. За нарушение требований законодательства РК организаторов незаконной розничной торговли привлекли к административной ответственности по ст. 196 КоАП РК", – отметил начальник отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УАП ДП города Алматы Айдос Кусаинов.





На алматинских рынках уже изъяли более 400 кг опасной пиротехники, у которой не было сертификатов.

Полиция настоятельно призывает алматинцев соблюдать меры безопасности при использовании фейерверков и покупать только сертифицированную пиротехническую продукцию в специально отведенных для этого местах.

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