Салют от спасателей: специалисты рассказали, как не пострадать от пиротехники в новогоднюю ночь

Пиротехника не только главный атрибут новогодних праздников, но основная причина пожаров и получения травм. Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов, как безопасно радоваться красочной феерии.

13 пострадавших в новогоднюю ночь 2023 года

Новый год невозможен без фейерверков. Они создают особенно волшебную атмосферу. Однако красивые огни вполне могу угрожать жизни. Как рассказали спасатели, только в Алматы ежегодно в торжество фиксируют в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний происходят из-за пиротехники. То есть если за последние пять лет по Алматы было 67 пожаров, девять из них по причине петард.

Также часто в результате неправильного использования пиротехнических изделий люди получают травмы и ожоги различной степени.

"В Алматы в новогодний праздник 2023 года за медицинской помощью с различными травмами обратилось 13 человек, в том числе трое детей. Всего за последние пять лет пострадало 47 горожан, 25 из них несовершеннолетние", – поделился начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Требуйте сертификат

В канун Нового года казахстанцы массово скупают различную пиротехнику. Дешевые петарды и бенгальские огни по цене доступны даже школьникам. А вот стоимость салютов откровенно кусается – от пяти тысяч до одного миллиона тенге. И чаще чтобы минимизировать расходы покупатели не задумываются о мерах безопасности. А зря, ведь пиротехника не прощает небрежного хранения и неосторожного обращения. А самое главное, к каждому легальному товару прилагается сертификат. Поскольку изделия наполнены порохом – взрывчатым веществом, готовым к детонации при определенных условиях. Поэтому склад пиротехники должен соответствовать самым строжайшим мерам пожарной безопасности.

"Покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении". Данияр Жусупов

Первая помощь пострадавшим

Об опасности пиротехники твердят и врачи. Травматолог городской клинической больницы №7 Жасулан Аргынбаев отметил, что их использование может привести до ожогов лица, рук или ног, потери зрения или слуха.

"В новогоднюю ночь число поступающих в больницу растет в 4-5 раз. Чаще обращаются с ожогами. Большинство из них маленькие дети и подростки. Причина травмирования одна – неосторожное использование опасной "игрушки". На моем опыте было, что 31 декабря в 01:30 в мое дежурство привели 40-45-летнего мужчину. Петарда ему почти оторвала запястье одной руки. Пациент был в алкогольном опьянении. К счастью, его руку удалось сохранить". Жасулан Аргынбаев

Жасулан Аргынбаев прежде всего просит людей соблюдать простые правила безопасности: необходимо носить закрытую одежду, перчатки, маску и очки.

Об алгоритме действий при оказании первой медицинской помощи при несчастном случае, полученных при запуске пиротехнических поделился и травматолог Центральной городской клинической больницы Осман Кадыров:

при попадании инородных частиц в глаза (если случай произошел в домашних условиях) необходимо промыть обильно слизистую глаз кипяченой водой комнатной температуры и наложить повязку на глаз;

если несчастный случай произошел на улице достаточно наложить повязку на глаз из подручных средств (шарф, носовой платок). При отсутствии подручных средств можно надвинуть шапочку на глаз или закрыть глаз рукой;

срочно обратиться за оказанием медицинской помощи.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

При термическом ожоге кожи с попаданием частиц от взрыва на кожу:

если несчастный случай произошел в домашних условиях, необходимо обильно промыть кожу проточной водой и наложить сухую асептическую повязку; если несчастный случай произошел на улице: наложить повязку из подручных средств (чистый носовой платок, кусочек чистой ткани);

не рекомендуется накладывать с использованием мазей, спирт содержащих растворов (водка, одеколон, спирт и так далее);

обратиться за оказанием помощи в ближайший травматологический пункт.

"При травмах с повреждением кожных покровов, если случай произошел дома, то необходимо наложить асептическую повязку. Если же несчастный случай произошел на улице наложите повязки из подручных средств (чистый носовой платок, кусочек чистой ткани). При наличии открытых ран, сопровождающихся кровотечением нужно наложить давящую повязку, и срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи", – рекомендовал врач.

В Алматы травматологические пункты работают круглосуточно в многопрофильных стационарах ГКБ №4, ГКБ №7, БСНП, ЦГКБ, ЦДНП и ДГКБ №2.

Какие штрафы грозят за продажу контрафакта

Чтобы не допустить трагедий с 20 декабря спасатели, пожарные и полицейские начали ежегодное ОПМ "Пиротехника". Специалисты обходят торговые точки, которые ближе к празднику растут, как на дрожжах. В ходе рейдов, если выявлен не сертифицированный контрафактный пиротехнический товар, сотрудники не только штрафуют нарушителя, но и даже конфискуют сомнительную продукцию.

Но наказание ждет не только недобросовестных торговцев. В МВД уточнили, что согласно ст.436 КоАП применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба влечет штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) с конфискацией пиротехнических изделий. Уполномоченным органом, определяющим места для применения пиротехнических изделий, являются акиматы.

Кроме того, за нарушение тишины с 22:00 до 09:00 часов в будние дни и с 23:00 до 10:00 часов в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц предусмотрена административная ответственность (ст.437 КоАП), которая влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (15 315 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 (61 260 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 (91 890 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (306 300 тенге).

Простые правила безопасности

В МЧС Казахстана отметили, что пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. Их использование может привести к возгоранию объектов, растительности и других материалов из-за высокой температуры и искр, которые она порождает. Перед применением важно изучить инструкцию.

"Никогда не пытайтесь переделать или изменять пиротехнические изделия. Работа с самодельными изделиями крайне опасна. Пиротехнику должны использовать только взрослые, а дети должны находиться под наблюдением. Храните пиротехнику в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Никогда не храните пиротехнические изделия рядом с нагретыми поверхностями и легковоспламеняющимися вещами". МЧС РК

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

По правилам пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий не допускается:

устраивать салюты ближе 50 метров от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев;

применять их при ветреной погоде.

Приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий:

избегайте покупки подозрительных и сомнительных изделий;

нельзя использовать пиротехнику под воздействием алкоголя или наркотических веществ;

не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;

убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствует препятствия для запуска пиротехники;

не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;

выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;

не запускайте изделие при сильном ветре;

не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги.

Петарды, фейерверки, ракетницы – зрелище красивое, но может быть весьма опасным. Чтобы праздник оставил после себя только приятные впечатления, соблюдайте правила безопасности. Специалисты считают, что лучшая профилактика травм – это отказ от использования пиротехнических изделий.