Аида Балаева назначена министром культуры и информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром культуры и информации Республики Казахстан", – говорится в указе Касым-Жомарта Токаева за 2 сентября 2023 года.

1 сентября 2023 года глава Казахстана подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан. Он упразднил должности заместителей руководителя Администрации президента, одним из которых была Аида Балаева.

Новое Министерство культуры и информации образовалось также вчера, 1 сентября.

Министерство информации и общественного развития реорганизовали путем преобразования в Министерство культуры и информации с передачей ему функций и полномочий в сферах:

культуры;

охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

кинематографии;

государственных символов;

архивного дела и документационного обеспечения управления;

электронного документооборота и электронных архивов;

области ономастики;

креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности от Министерства культуры и спорта.

Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.

В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.

С июля 2019 года Аида Балаева работала помощником президента – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.



4 мая 2020 года она была назначена на должность министра информации и общественного развития.

11 января 2022 стала заместителем руководителя Администрации президента.