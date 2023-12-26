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Законодательство РК

Что изменится для фермеров после принятия закона о пастбищах – подробности от депутата

Казахстан Мажилис депутат Нуржан Ашимбетов пастбища фермеры решение законопроект Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК
Какие изменения предусматривают законодательные поправки по вопросам использования пастбищ, и как они улучшат ситуацию для сельчан, об этом и многом другом депутат Мажилиса, член Комитета по аграрным вопросам Нуржан Ашимбетов рассказал в эксклюзивном интервью Zakon.kz.

– Нуржан Кемерович, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ" планируется рассмотреть в эту среду во втором чтении в Мажилисе Парламента. Обсуждение его началось еще в апреле 2023 года, а первое чтение состоялось 21 июня 2023 года. Вы возглавляете рабочую группу по этому законопроекту. Расскажите, какие поправки имеют ключевое значение?

– В первую очередь изменения касаются Плана по управлению пастбищами – документа, который принимается по регионам, согласно действующему законодательству, сроком на один год. Законопроектом предлагается расширить горизонт планирования и принимать этот документ на 5 лет.

Практика показала, что один год – это очень мало. Пока должным образом документ будет проработан с учетом мнений и запросов всех сторон, уже год истекает. Поэтому, скажу честно, зачастую такой план пишут формально, и он не исполняется.

Но это очень важный документ. Он рассматривается на разных уровнях, начиная с сельского округа, где в обсуждении плана участвует местное сообщество. Затем он утверждается районным акиматом и маслихатом.

Теперь к Плану управления пастбищами будет больше внимания. Должен быть контроль, какие земельные участки в план внесены, такие и должны выставляться на конкурс. Допустим, местное сообщество и акимат решили, что для малого бизнеса, для начинающих предпринимателей определенный сектор земель будет выставлен на конкурс. И, согласно плану, в конкурсе будут участвовать только начинающие бизнесмены. А для инвестпроектов и для крупного бизнеса будут предоставляться отдаленные пастбища. В основном это труднодоступные участки и большие площади.

Еще один важный момент – согласно плану, мы будем резервировать земли. Сейчас часто можно услышать о такой проблеме, что в сельских округах не хватает земли, пригодной для ведения животноводства. Раньше мы могли сельчанам для выпаса скота предоставить только землю вокруг населенного пункта, а в случае принятия поправок будем резервировать высвободившиеся участки. Например, находящийся от сельского населенного пункта на расстоянии около пяти километров, но очень хорошего качества пастбище. Мы этот участок сможем зарезервировать и включить в план для нужд сельского округа.

Затем планом предусматривается, что вокруг аула на ближайших участках пасется только маточное поголовье, дойные коровы, которых утром выгоняют на пастбище и вечером пригоняют. А другой скот – лошади, овцы, бычки будут выпасаться на резервных землях сельского округа.

Также мы вносим поправку о том, чтобы и лесные хозяйства указывали находящиеся на их территориях пастбищные угодия. Сейчас лесхозы тоже предоставляют свои земли под пастбища, но делают это на свое усмотрение, и зачастую процедуры непрозрачные. А теперь все пастбищные участки, которые у них есть, лесхозы должны будут указать, предоставить о них данные сельским округам, чтобы эти земли были учтены в планах.

Основная концепция при формировании Плана управления пастбищами – это вовлечение местного сообщества. Таким образом через эти планы жители сел и аулов будут управлять пастбищами.

Для этого мы включаем в законодательство статью, которая будет предусматривать, что Минсельхоз разрабатывает типовой план, образец, на основании которого районные и сельские акиматы будут с учетом местных особенностей разрабатывать Планы управления пастбищами.

– Законопроект также предусматривает ужесточение критериев использования пастбищ. В частности, повышается пороговое значение численности поголовья скота с 20% от нормы нагрузки на один гектар до 50% указанной нормы. Что изменится для фермеров и к каким последствиям это приведет?

– Сегодня многие фермеры, особенно крупные сельхозтоваропроизводители (СТП) ведут себя "как собака на сене". Они взяли большие площади земли, но при этом держат минимум скота, 20% от положенной нагрузки на гектар. Фактически они удерживают пастбищные угодия, не используют их по назначению, и это продолжается годами. По закону мы не можем изъять у них неиспользуемую землю, потому что они соблюдают минимальную норму поголовья.

Здесь необходимо пояснить, зачем было установлена такая низкая норма. Когда принимались законы, фермерство в Казахстане находилось на начальной стадии. Тогда разработчики нормы стремились дать СТП максимальные возможности для развития, рассчитывая на то, что со временем фермеры на этих пастбищах будут наращивать поголовье скота и доведут его до 50%, а затем и до 100% нагрузки на гектар. То есть, сельхозугодия предоставлялись как бы на вырост. Теперь надо признать, что такая схема поощрения не сработала. Поэтому мы предлагаем повысить пороговое значение численности поголовья до 50%. Не до 100%, мы оставляем нашим фермерам возможности для роста.

К чему это приведет? Во-первых, по предварительным расчетам может быть высвобождено до 20 млн га пастбищных земель. Это очень большая площадь, которая нужна тем, кто действительно будет пасти на этих землях скот. С другой стороны, мы рассчитываем, что как только новый пороговый норматив вступит в силу, у фермеров, которые имеют сегодня большие пастбищные угодья, будет еще год на то, чтобы исправить ситуацию. То есть, им сначала в связи с несоответствием новому нормативу дадут предписание и год на принятие мер. Таким образом, у фермеров появится стимул более чем в два раза увеличить поголовье скота.

Кроме того, в рамках ужесточения критериев пользования пастбищами мы предлагаем ввести запрет на изменение профиля сельхозугодий, перевод их, например, в пашню.

– Как все эти новые правила повлияют в целом на крестьянские хозяйства, экономику аула и благосостояние сельских жителей?

– Большая проблема, которая существует в последнее время – люди держат скот в сельских населенных пунктах и могут пасти его только вокруг своего аула. При этом часто слышны жалобы на то, что эти пастбища уже истощены, вытоптаны. И у них пока нет статуса, эта территория называется просто "земли вокруг населенного пункта". Теперь мы вводим понятие "общественного пастбища". И земля для выпаса скота с личных подворий получает законный статус, нельзя будет менять назначение общественных пастбищ, отдавать их под пашни, огороды, застройку, еще как-либо использовать, кроме как для выпаса скота. Общественные пастбища будут отводиться только для маточного поголовья. Пока что на них пасут все, кому не лень, выгоняют туда и овец, и лошадей, все быстро вытаптывается, и земля истощается.

Мы также вводим две новые программы. Для фермеров, которые на своих пастбищах будут улучшать качество земли – сеять многолетники, организовывать полив, будет предусмотрено субсидирование. А вот общественные пастбища вокруг населенных пунктов будут финансироваться за счет местного бюджета. И их тоже будут на эти средства засевать многолетними травами, улучшать качество земли. Сейчас есть некая программа поддержки таких земель вокруг населенных пунктов, но она какая-то невзрачная, ею занималось то одно, то другое ведомство, а в итоге ответственных не найти. Поскольку сегодня местные бюджеты усиливаются, теперь мы предписываем им выделять средства на улучшение общественных пастбищ. На самом деле там не такие и большие суммы, на один гектар примерно 200 тыс. тенге. То есть, на посев многолетников на 10 га нужно 2 млн тенге из местного бюджета.

– Какие есть прогнозы по росту поголовья скота после принятия указанных изменений?

– Нужно отметить, что ежегодно в Казахстане растет поголовье скота, это уже необратимый процесс, он будет продолжаться. Кстати, самый большой рост у нас поголовья лошадей. Коневодство – очень перспективная отрасль. Тем более, что мы занимаем в мире пятое место по пастбищам. У нас очень много пастбищных земель на самом деле, есть, где развернуться.

Если мы теперь дадим больше земель тем, кто желает развивать животноводство, при этом простимулируем фермеров к выполнению нормы по численности поголовья, все это скажется положительно. Ожидаем роста поголовья лошадей, овец и крупного рогатого скота, в целом на 5% ежегодно.

– Какие шаги предпринимаются для восстановления истощенных, так называемых "деградированных" пастбищ?

– Во-первых, это те субсидии, о которых я говорил выше, для фермеров, улучшающих свои пастбища. Эти субсидии будут из республиканского бюджета. Сегодня мы с Министерством сельского хозяйства прорабатываем, они должны предложить механизмы, каким образом будут предоставляться субсидии. Второе – ожидаем, что будет значительно улучшено качество земель вокруг населенных пунктов после присвоения статуса общественных пастбищ и выделения средств из местных бюджетов.

Для решения проблемы деградации необходим разумный оборот пастбищных угодий. У нас сегодня земли для выпаса используются таким образом: фермер берет участок и на одной территории постоянно пасет скот. Земля вытаптывается, истощается, не успевает восстанавливаться. Поэтому необходим оборот, чтобы часть земель в этом году "отдыхала" и использовалась активно в следующем году. И этот момент также необходимо отразить в Плане управления пастбищами. Это касается абсолютно всех земель для выпаса скота, оборот нужен и на территориях вокруг населенных пунктов, чтобы какая-то часть общественного пастбища могла восстанавливаться.

– Какие конкретные показатели будут использоваться для оценки эффективности принятых изменений?

– По данным Минсельхоза, есть сегодня потребность в пастбищных угодьях – 8,5 млн га, и это только для выпаса скота, содержащегося в личных подворьях. Это, я считаю, можно считать показателем, который вполне достижим, и который можно закрыть.

– Как законопроект способствует предотвращению коррупционных рисков и обеспечивает честное использование пастбищ?

– Здесь есть еще один важный момент: мы предлагаем отменить 36 статью Земельного кодекса. Она предусматривает предоставление земельных участков без конкурса. Когда эту статью принимали, тоже уступили перед необходимостью поддержать СТП, дать им условия для старта. Речь в статье идет о том, что для отгонного пастбищного животноводства, для огородничества и сенокоса можно на срок до 5 лет давать в пользование участки земли без конкурса.

Но затем началась раздача земель налево и направо. Я сам столкнулся с этим, когда был акимом в Павлодарской области. Оказывается, земельные отделы, когда какой-то участок сельхозугодий освобождался, звонили своим друзьям, знакомым, и предлагали им написать заявление о том, чтобы взять этот участок. А согласно статье, кто первый заявление написал, тому и надо землю предоставлять без конкурса. Когда мы весной этого года запрос сделали в Минсельхоз, выяснилось, что 2 млн га за три года было выделено без конкурсов. И оказалось, там не маленькие "кусочки" земли, а крупные наделы до 1000 – 2000 га передавались без конкурсов. И до сих пор передаются.

Когда мы весной этот вопрос подняли, начались проверки повсеместно. И выяснилось, что все земельные отделы этим "грешат". Вместо того, чтобы обеспечивать тех крестьян, которым действительно земля нужна, они "из-под полы" раздают земельные наделы своим людям. Вот эту коррупционную практику мы хотим ликвидировать.

Кроме того, говоря о правилах использования пастбищ, мы вносим еще одно на первый взгляд не такое и значительное изменение. Вводим запрет на рытье канав и рвов по границам сельхозугодий. Наши фермеры так "находчиво" пытаются защитить свои пастбища, поля и огороды от того, чтобы на них не заходил чужой скот, не заезжал транспорт. А в результате очень много жалоб, потому что по границам земель хозяева копают настоящие средневековые рвы. В них падают люди, взрослые и дети получают травмы. В эти ямы попадает транспорт, скот ломает ноги. Конечно, свои сельхозугодия необходимо огораживать. Это должны быть посадки кустов и деревьев, системы механических и электрических ограждений, видеонаблюдение. Но не выкопанные рвы и ямы. Поэтому мы предлагаем ввести запрет на подобные варварские заграждения.

В целом, поправки должны привести к тому, что сфера распределения и использования пастбищ станет более прозрачной, продуманной и цивилизованной.

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