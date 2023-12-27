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Депутаты придумали, как сделать пастбища доступными для сельчан

Депутаты придумали, как сделать пастбища доступными для сельчан Фото: phxere
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 декабря 2023 года одобрили во втором чтении законопроект по вопросам использования пастбищ в Казахстане. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Нуржан Ашимбетов напомнил, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ" разработан депутатами для совершенствования действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ.

По его словам, законопроектом предлагается:

  • ужесточить критерий неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20% до 50% от нормы нагрузки;
  • установить запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий;
  • изменить содержание и сроки действия Плана по управлению пастбищами и их использованию;
  • наделить уполномоченный орган компетенцией по разработке и утверждению типового Плана, который будет служить ориентиром для местных исполнительных органов;
  • ввести понятие "общественные пастбища";
  • обязать лесные учреждения ежегодно предоставлять в акиматы районов сведения о пастбищных угодьях государственного лесного фонда;
  • субсидировать затраты на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ и по их обводнению и другие.
"В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесен ряд поправок, направленных на уточнение и дополнение основных положений законопроекта и усиление целей его разработки. Так, для выработки комплексного подхода по предоставлению и использованию пастбищ предусматривается разработка и принятие уполномоченным органом и акиматами областей планов мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, их обводнению, по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры. Реализация указанных мероприятий будет закреплена за местными исполнительными органами нижестоящего уровня", – отметил депутат.

Также документом предусматривается резервирование и предоставление пастбищ, в том числе общественных, в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья в соответствие с планом. При этом за реализацией плана будет осуществляться постоянный мониторинг, акиматы будут ежегодно отчитываться перед органами местного самоуправления (сходом местного сообщества) о ходе его реализации;

Также исключается норма по получению земельных участков для отгонного животноводства и выпаса скота населения на праве временного безвозмездного землепользования сроком до пяти лет.

"Действующая норма позволяла предоставлять пастбища отдельным лицам и организованным хозяйствам вне конкурса, тем самым лишая сельчан возможности использовать их под общественные нужды. Кроме того, для стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации предлагается при участии кооперативов в конкурсах для получения сельхозземель, в том числе пастбищ, предусмотреть преимущество в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям", – мотивировал Нуржан Ашимбетов.

По его словам, законопроектом предлагаются поправки, направленные на уточнение понятийного аппарата, вопросов финансирования мероприятий по восстановлению и улучшению состояния пастбищ за счет бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, обязанностей собственников и землепользователей по использованию пастбищ.

26 декабря 2023 года Нуржан Ашимбетов рассказал, что изменится для фермеров после принятия закона о пастбищах.

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