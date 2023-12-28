Сенатор потребовал взять под контроль работу частных учебных центров

Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев на пленарном заседании палаты 28 декабря раскритиковал качество образования в школах Казахстана. Он подчеркнул, что выпускники вынуждены готовиться к ЕНТ в репетиторских центрах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Галиаскар Сарыбаев напомнил, что в ближайшее время выпускники школ и учащиеся 11-х классов будут подавать заявки на участие в ЕНТ на платной основе для поступления в вуз. Он указал, что большинство детей вынуждены посещать для сдачи тестов репетиторские центры.

"Каков уровень успеваемости в школах, если все будущие выпускники школ посещают репетиторские центры? Здесь ситуация никак не радует. А что касается сельских школ, здесь ситуация и вовсе плачевная. Присвоили статус учителям, повысили заработную плату – а где ответственность?", – возмутился сенатор.

Репетиторские центры, по его словам, тоже не спешат брать на себя ответственность за качество подготовки выпускников.



"Самое печальное, что ни один из центров ЕНТ не гарантирует результат. Безусловно, рынок репетиторских услуг должен функционировать. Однако это должно происходить в соответствии с действующими законодательными актами. Государство должно гарантировать безопасность, высокий уровень знаний и сохранение здоровья наших детей согласно Конституции", – заявил сенатор.

Галиаскар Сарыбаев уверен, что образовательные центры должны контролировать уполномоченные органы – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.



"Пришло время регулировать работу таких центров со стороны государства. В центрах обучаются дети в две-три смены в группах по 10-20 человек, многие центры расположены в приспособленных помещениях. Кто контролирует вопросы безопасности? В Казахстане цена образовательной деятельности центров по четырем предметам – свыше 130 тыс. тенге в месяц, и подготовка ведется от трех до девяти месяцев. В этой связи возникает вопрос: кто устанавливает эти цены и кто их регулирует? Если рынок, то кто утверждает регламент и стандарты деятельности? Кто регулирует программы центров дополнительного образования, внутреннюю дисциплину центра, расписание?", – поинтересовался Галиаскар Сарыбаев.

19 апреля 2023 года на совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на большую разницу между отметками в школе и показателями ЕНТ.

26 апреля 2023 года в Казахстане изменились правила проведения ЕНТ.