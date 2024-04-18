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Сенатор считает, что из-за паводков школьники не успеют подготовиться к ЕНТ

Сенатор считает, что из-за паводков школьники не успеют подготовиться к ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 13:09 Фото: национальный центр тестирования
Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев обеспокоился судьбой выпускников школ, которые из-за сложной паводковой ситуации сейчас не могут полноценно уделить время подготовке к Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, ученики многих школ страны перешли на дистанционное обучение из-за паводков. Чрезвычайная ситуация внесла коррективы в их подготовку к ЕНТ для участия в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов. В результате сейчас некоторые школьники не имеют возможности и условий для качественной подготовки к предстоящему тестированию.

"Государственное регулирование в сфере подготовки детей к ЕНТ не осуществляется ни одним из государственных органов, так как данные функции не предусмотрены ни в Министерстве просвещения, ни в Министерстве науки и высшего образования. Для одного ведомства абитуриенты уже не ученики, а для другого – еще не студенты. В связи с чем меня волнует судьба наших детей – выпускников 11-12 классов из пострадавших регионов. Из-за природных катаклизмов имеется высокий риск получения этими детьми низких результатов в Едином национальном тестировании, и таким образом они не смогут претендовать на получение государственных образовательных грантов", – сказал Галиаскар Сарыбаев.

В этой связи сенатор предложил министерствам оказать содействие в скорейшем восстановлении документов, особенно выпускников, а также в подготовке выпускников к ЕНТ и их поступлению в высшие учебные заведения. Кроме того, восстановить пункты проведения ЕНТ к началу второй сессии тестирования. 

В марте 2024 года в Казахстане изменили правила проведения ЕНТ.

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