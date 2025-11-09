В Атырау задержали мужчину, заявившего о бомбе в аэропорту

Фото: Zakon.kz

8 ноября 2025 года в аэропорту Атырау во время регистрации на рейс "Атырау – Алматы" мужчина ложно заявил о наличии взрывного устройства в ручной клади, сообщает Zakon.kz.

По данному факту ДП на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Жертв и пострадавших нет, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме, уточнили в ведомстве. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат. В сентябре 18-летний иностранец устроил переполох в аэропорту Алматы, пошутив о бомбе.

