События

В Атырау задержали мужчину, заявившего о бомбе в аэропорту

аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 13:34 Фото: Zakon.kz
8 ноября 2025 года в аэропорту Атырау во время регистрации на рейс "Атырау – Алматы" мужчина ложно заявил о наличии взрывного устройства в ручной клади, сообщает Zakon.kz.

По данному факту ДП на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Жертв и пострадавших нет, работа аэропорта осуществляется в штатном режиме, уточнили в ведомстве.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

В сентябре 18-летний иностранец устроил переполох в аэропорту Алматы, пошутив о бомбе.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
