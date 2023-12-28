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Подрядчик в Акмолинской области лишен лицензии

Подрядчик в Акмолинской области лишен лицензии Фото: пресс-службы акимата Акмолинской области
По поручению акима области Марата Ахметжанова в регионе проводится проверка капитальных ремонтов на объектах социальной сферы.

По словам первого заместителя акима области Елдоса Рамазанова, работа по качеству и срокам строительства будет проводиться постоянно и находится на особом контроле.

Подрядчик в Акмолинской области лишен лицензии

Фото: пресс-службы акимата Акмолинской области

"На сегодня по результатам проверок к административной ответственности привлечены 12 подрядчиков, в отношении трех заявлены иски о расторжении договоров, взыскании неустойки и признанию недобросовестным поставщиком", - отметил Елдос Рамазанов.

Среди объектов, где работы по ремонту были проведены некачественно и с отставанием сроков – школа №1 в городе Степняк района Биржан Сал. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля проведена проверка качества капитального ремонта в отношении генерального подрядчика ТОО "ГрадСтройСервис".

По результатам проверки было установлено значительное отставание от сроков проведения ремонта. Кроме того, установлены отклонения от государственных нормативов и утвержденного проекта.

28 декабря решением судебной коллегии Акмолинского областного суда ТОО "ГрадСтройСервис" лишено лицензии, Специализированным межрайонным экономическим судом предприятие признали недобросовестным участником государственных закупок.

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