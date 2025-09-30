#АЭС в Казахстане
События

В Акмолинской области модернизируют ключевые объекты здравоохранения

модернизация, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:58 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В Акмолинской области продолжается масштабная модернизация объектов здравоохранения. Заместитель акима региона Алтынай Амренова посетила учреждения, где ведутся капитальные ремонты и строительство, сообщает Zakon.kz.

Капитальный ремонт проводится в детском реабилитационно-неврологическом центре "Болашак". Завершить работы планируется до конца года. Центр оказывает медицинскую помощь детям, нуждающимся в реабилитации по неврологическому профилю, и принимает пациентов не только из Акмолинской области, но и из соседних регионов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В многопрофильной областной детской больнице обновляют операционный блок. Здесь используют современные технологии строительства, включая материалы с антибактериальной защитой, многократной огнестойкостью и водостойкостью. В помещениях устанавливается индивидуальная система приточно-вытяжной вентиляции, что позволит обеспечить высокий уровень стерильности.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Кроме того, в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау продолжается возведение многопрофильной больницы на 630 коек. Строительство ведется на участке площадью 17 га. Как отметили специалисты, объект будет относиться к третьему уровню регионализации и позволит оказывать жителям области и соседних регионов высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь.

"Объекты здравоохранения – это социально значимые проекты. От своевременной реализации напрямую зависит доступность и эффективность медицинской помощи для жителей региона", – подчеркнула Алтынай Амренова.

По итогам рабочей поездки подрядным организациям даны поручения усилить контроль за качеством, ускорить темпы работ по ряду направлений и обеспечить бесперебойное выполнение всех этапов ремонта и строительства.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Ожидается, что введение в эксплуатацию новых объектов станет важным импульсом для развития региональной системы здравоохранения, а также создаст более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

В регионе также продолжается реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". Всего предусмотрено строительство 38 объектов первичной медико-санитарной помощи. Из них 28 завершены в 2024 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
