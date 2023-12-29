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Жильцы дома по госпрограмме остались без тепла в Петропавловске

Жильцы дома по госпрограмме остались без тепла в Петропавловске Фото: pixabay
Более 200 семей, получивших ключи от квартир в Петропавловске два года назад по госпрограмме, столкнулись с серьезными проблемами в новых домах. Трещины в балконных рамах, неправильно установленные окна и протекающая крыша начали выявлять практически с момента заселения, сообщает Zakon.kz.

В канун Нового года жильцы дома, построенного по госпрограмме, оказались без отопления из-за аварии, сообщает телеканал "Астана". 

Жители жалуются на трещины в балконных рамах, постоянные сквозняки и холодные батареи. 

"Обогреватель мы ни разу не выключали. Все время включенный. Говорят внутри утеплить. Теперь мы ремонт сделали. Мы полностью отремонтировали окна – столько тысяч заплатили. А в ту комнату вообще не заходим – балконная дверь не от этой двери. Вот столько там открыто. Мы вообще туда не заходим", - рассказала жительница дома Балжан Габдуллина. 

О том, что дом проблемный не отрицают в городском акимате. Возводили многоэтажку три разных подрядчика. Однако сейчас она стоит на балансе местного ЖКХ. 

"Дом не принят ОСИ на баланс. Есть виды работ текущие, которые на постоянной основе нужно проводить осмотры, где-то что-то подтянуть и т.д. Эту работу мы сейчас хотим провести, передать дом на баланс. Но если будут какие то гарантийные случаи – брак заводской, насосы и т.д – это мы все будем устранять. Специалисты по теплу какое-то решение подскажут, в этом направлении будем двигаться. Но опять же отмечу, что подача и в теплообменнике параметры все соответствуют", – прокомментировал Биржан Кушербаев, заместитель акима Петропавловска. 

Некоторые из получивших жилье стояли в категории "Неполная семья" и не ожидали, что проблемы с новыми квартирами будут настолько серьезными. Правительственная программа предоставила им квартиры по ипотеке, но с ними пришли и непредвиденные сложности.

Жители остаются убеждены, что следующая проблема не за горами. Они требуют, чтобы все недоработки были устранены в рамках гарантийных обязательств, несмотря на возможное переход дома на баланс ОСИ, что возложит ответственность за ремонт на самих жильцов. 

О схожей ситуации мы рассказывали в апреле 2023 года. Актюбинцы пожаловались, что подвал покрылся глубокими трещинами, а квартиры на верхних этажах заливает даже при небольших осадках. 

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