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Крыша многоэтажного дома обрушилась в Петропавловске

многоэтажка Фото: Instagram/serik__mukhamediev
В Петропавловске в пятиэтажном жилом доме частично обрушилась крыша, сообщает Zakon.kz.

Аким города Серик Мухамедиев в своем Instagram рассказал, что крышу данного дома никогда не ремонтировали.

поврежденная крыша

Фото: Instagram/serik__mukhamediev

"Последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков. Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по ул. Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали. На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению". Серик Мухамедиев

По словам акима, основная часть многоквартирных жилых домов в городе 80-х годов постройки.

"Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников". Серик Мухамедиев

В связи с ЧП аким обратился к жителям города и коммунальщикам с просьбой чистить крыши от снега и наледи.


"Поэтому обращаюсь к председателям ОСИ/КСК, жильцам жилых домов во избежание аварийных ситуаций на кровле домов, необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи".

В суде Петропавловска завершился судебный процесс по делу 16-летнего подростка, который осенью прошлого года сообщил о бомбе в одном из торговых центров города. Его приговорили к 1,5 года ограничения свободы.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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