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Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы в Астане

Касым-Жомарт Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы, который открыли в столице в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 29 декабря, президент осмотрел новое здание Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан, которое ввели в эксплуатацию в 2023 году.

"Центр функционирует с 2004 года и проводит исследования объектов окружающей среды, пищевых продуктов на бактериологические, молекулярно-генетические, паразитологические, санитарно-химические и токсикологические показатели и радиационный контроль", – говорится в сообщении пресс-службы.

Президент в Центре

Фото: akorda.kz

Президент осмотрел лаборатории, где применяют современное высокоточное оборудование и новейшие методики, позволяющие быстро получать своевременные и достоверные результаты. Помимо современных анализаторов, в центре имеется портативное лабораторное оборудование с экспресс-методиками, не требующими применять агрессивные химические реактивы. Это сокращает длительность исследований и снизить затраты.

Руководитель медицинского центра Алексей Цой сообщил, что в учреждении работают восемь лабораторий. В ближайшее время планируют расширить номенклатуру исследований до 2000 показателей.

Президент в Центре

Фото: akorda.kz

"Внедрение международных стандартов качества и компетентности предоставит возможность центру санитарно-эпидемиологической экспертизы стать референс-лабораторией, которая будет проверять исследования на их точность и достоверность", – сообщает Акорда.

Центр санитарно-эпидемиологической подготовки в Астане

Фото: akorda.kz

Президент поблагодарил сотрудников центра за ответственный подход к выполнению их обязанностей. Глава государства выразил уверенность, что новый объект послужит на благо страны, и подчеркнул его стратегическое значение в обеспечении общественного здравоохранения.

В январе 2023 года Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления Делами Президента РК организовал тренинг по актуальным вопросам современных лабораторных исследований.

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