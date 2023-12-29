Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы, который открыли в столице в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 29 декабря, президент осмотрел новое здание Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан, которое ввели в эксплуатацию в 2023 году.

"Центр функционирует с 2004 года и проводит исследования объектов окружающей среды, пищевых продуктов на бактериологические, молекулярно-генетические, паразитологические, санитарно-химические и токсикологические показатели и радиационный контроль", – говорится в сообщении пресс-службы.





Фото: akorda.kz

Президент осмотрел лаборатории, где применяют современное высокоточное оборудование и новейшие методики, позволяющие быстро получать своевременные и достоверные результаты. Помимо современных анализаторов, в центре имеется портативное лабораторное оборудование с экспресс-методиками, не требующими применять агрессивные химические реактивы. Это сокращает длительность исследований и снизить затраты.



Руководитель медицинского центра Алексей Цой сообщил, что в учреждении работают восемь лабораторий. В ближайшее время планируют расширить номенклатуру исследований до 2000 показателей.





Фото: akorda.kz

"Внедрение международных стандартов качества и компетентности предоставит возможность центру санитарно-эпидемиологической экспертизы стать референс-лабораторией, которая будет проверять исследования на их точность и достоверность", – сообщает Акорда.





Фото: akorda.kz

Президент поблагодарил сотрудников центра за ответственный подход к выполнению их обязанностей. Глава государства выразил уверенность, что новый объект послужит на благо страны, и подчеркнул его стратегическое значение в обеспечении общественного здравоохранения.



В январе 2023 года Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления Делами Президента РК организовал тренинг по актуальным вопросам современных лабораторных исследований.

