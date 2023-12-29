Орынбеков назвал решение проблем в сфере строительства

Сенатор Бекболат Орынбеков высказался о строительной отрасли Казахстана. По его словам, этот вопрос всегда был и остается важным и актуальным для всех, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам 2023 года на сегодняшний день у нас имеется положительная тенденция по вводу жилья.

"Уже по итогам 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 15,1 млн м2 жилья (134,4 тыс. жилищ, включая 32 тыс. индивидуальных домов), что на 15,6 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Доля строительства в структуре ВВП страны по итогам 3 квартала 2023 года составила 5,3 % (4 трлн тенге). Объем строительных работ составил 5,9 трлн тенге, увеличившись на 12,6% по сравнению с предыдущим годом. Конечно, мы на сегодняшний день приветствуем создание нового министерства, которое уже сегодня начало свою работу согласно разработанной дорожной карте. Мы, например, знаем, что для решения проблем в сфере строительства жилья на сегодняшний день предусмотрено согласно дорожной карте 1,8 трлн тенге на 270 проектов". Бекболат Орынбеков

Также, как отметил депутат Сената, вопросы, связанные со строительством производства строительных материалов тоже решается.

Но все-таки немаловажное значение имеют вопросы, связанные с доступностью социального жилья.

"В целях обеспечения очередников доступным социальным жильем в текущем году выделено 104,7 млрд тенге на приобретение 10,9 тыс. арендных квартир для социально-уязвимых слоев населения, а также 158,5 млрд тенге на строительство и реализацию 12,5 тыс. кредитного жилья для очередников. Вместе с тем, исходя из многочисленных нареканий со стороны жителей, на сегодняшний день по второму направлению, которое необходимо решать министерству, являются вопросы вводу в эксплуатацию жилья, по соблюдению градостроительных проектов, по генеральному плану, проекту детальной планировки. Поэтому, мы рады, что на сегодня министерством совместно с Парламентом РК решаются вопросы точечной застройки в мегаполисах". Бекболат Орынбеков

Так, в целях недопущения впредь точечной застройки абсурдной практики, вызывающей негодование общества, с января 2024 года внедряется единая градостроительная экспертиза

То есть разрабатываемые и корректируемые градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу с обязательной дальнейшей регистрацией в информационной системе Госградкадастра (АИС ГГК).

"В целом градэкспертиза предусматривает установление соответствия проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных), а также соблюдения градостроительных и технических регламентов, государственных нормативов в области архитектуры и градостроительства. Также вся документация будет загружаться в единый портал epsd.kz (по аналогии прохождения экспертизы по проектам строительства). Градостроительные проекты всех уровней, не получившие положительное заключение не подлежат утверждению и дальнейшей реализации, соответственно не будет осуществляться выдача земельных участков (изменение целевых назначений) и принятие уведомлений на строительство при отсутствии и в разрез градостроительной документации". Бекболат Орынбеков

Также для парламентариев очень важно при встрече с населением заслушивать на общественных слушаниях с участием местных исполнительных органов вопросы о начале строительства, о проведении профилактического контроля, исключения человеческого фактора тех или субъектов при формировании списков этого контроля.

"Но надо отметить, что наряду с этими вопросами, на сегодня на законодательном уровне решены вопросы определения порядка ведения мониторинга строящихся объектов и комплексов. Так, теперь доступен мониторинг с выездом и визуальным осмотром подведомственной территорий. Это позволило усилить функции МИО и не допускать ввод с отклонениями и нарушениями. На сегодня ведется работа по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования", которая позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением СМР, вплоть до лишения разрешительных документов. Данный вид контроля планируется оцифровать в системе e-Qurylys, что минимизирует какие-либо риски". Бекболат Орынбеков

При этом конечные результаты будут загружены в Единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП), в том числе для формирования списка полугодовых плановых проверок.

"В последнее время со стороны предпринимателей возникает очень много вопросов по проектно-сметной документации. К примеру, в случае разработки ПСД когда не определен победитель или не предусмотрено финансирование в текущем году на сегодняшний день существует норма, согласно которым ПСД подлежит корректировке (актуализации) если в течение года не проведены конкурсные процедуры и не предусмотрено финансирование на реализацию, что дает возможность исключить корректировку проекта во время строительства. Поэтому мы имеем право на защиту интересов малого и среднего бизнеса проводить корректировку проекта за счет средств местного бюджета и республиканского бюджета". Бекболат Орынбеков

Также немаловажным для населения является вопрос, когда вводятся объекты, которые не имеют необходимые для нормальной жизни инфраструктуры, то есть отсутствует электроэнергия, теплоэнергия, водообеспечение и водоснабжение, нет благоустройства и подъездных дорог.

"Поэтому с целью исключения рисков некачественного ввода объектов в эксплуатацию на сегодняшний день установлен запрет на проектирование строительства объекта жилья без инженерных сетей. Кроме того, для развития разрешительной системы в строительстве необходимо осуществить перевод всех субъектов в Единый цифровой реестр с сертификацией инженеров, предусматривающей автоматизацию бизнес-процессов по включению и исключению из реестра путем интеграции с информационными системами государственных органов. К примеру, всего по стране выдано свыше 70 тыс. лицензий, а также 207 тыс. специалистов ИТР, а также имеется 18,8 тыс. действующих аттестатов экспертов по технадзору. Для этого необходимо проведение ревизии всех выданных разрешений, что позволит контролировать соответствие наличию трудовых ресурсов в режиме реального времени и исключить из рынка неквалифицированные компании". Бекболат Орынбеков

В целом, он полагает, что необходимо выработать подходы, которые будут направлены на повышение качества и ответственность участников строительства, ужесточения контроля и повышения комфортных условий проживания для граждан.

"Вместе с тем, необходимо обратить внимание на отток населения с регионов. К примеру, если сравнить статистику по вводу жилья в городах Астана и Алматы, мы видим, что где за 11 месяцев 23-го года наблюдается рост введения в эксплуатацию жилья на 77% и на 52% соответственно. Но зато в других восьми регионах, например, в Карагандинской, Атырауской, Мангистауской областях наблюдается резкий спад ввода жилья в эксплуатацию. Поэтому, считаю, что здесь необходимо отраслевому министерству провести четкий анализ и принять конкретные меры". Бекболат Орынбеков

Вместе с тем, традиционно остается актуальным вопрос доступности жилья.

"Мы все знаем, что оператором по кредитованию жилья на сегодня определен "Отбасы банк", по механизму реализации которого тоже имеется ряд открытых вопросов. Поэтому полагаю уполномоченному органу необходимо проработать их с принятием конкретных мер. В первую очередь для решения вопросов дольщиков по доступности льготных кредитов полагаю целесообразным провести инвентаризацию, во-вторых, наладить процедуру постановки дольщиков на учет, а также непосредственно контроль самого строительства жилья. Кроме того, требуется проработка вопроса предоставления прав местным исполнительным органам не только финансировать строительство жилья, но и выкупать готовое жилье у частных застройщиков с последующей передачей нуждающимся гражданам. Это позволит ускорить процесс обеспечения жильем нуждающихся граждан, а также повысит качество предоставляемого жилья". Бекболат Орынбеков

В целом, заключил Орынбеков, в этом направлении необходимо принять меры по повышению эффективности обеспечения населения жильем, оптимизацию процедуры получения жилья, а также внедрения единого механизма справедливого распределения жилья среди всех категорий граждан.