В МЧС рассказали о спасении застрявших на трассах казахстанцах

За прошедшие сутки, 29 декабря 2023 года, на автодорогах Карагандинской области силами ДЧС из застрявших в снежных заносах автомобилей спасены 13 человек, в том числе пять детей, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, помимо сотрудников ДЧС, в спасательной операции были задействованы и военнослужащие воинской части 52859. Совместными усилиями удалось эвакуировать в ближайшие кемпинги и населенные пункты 435 человек, в том числе 42 ребенка.





"Совместно с МИО были сопровождены и размещены в пунктах обогрева 186 человек, в том числе 24 ребенка. В Бухар-Жырауском районе проводились поиски троих мужчин, которые из-за погодных условий заблудились при выпасе скота. Пропавшие были найдены в 2 км от села Красная Нива". МЧС РК

МЧС просит казахстанцев воздержаться от поездок и пеших походов за пределы населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря. Подробнее о погоде читайте здесь.