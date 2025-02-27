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События

Актау засыпало снегом: свыше 80 авто застряли на трассе в аэропорт

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 18:23 Фото: Zakon.kz
27 февраля на автодороге между Актау и аэропортом 81 автомобиль застрял в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, спасатели отбуксировали 81 автомобиль, в которых находились 162 человека.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол", в Мангистауской области из-за сильного снегопада ввели ограничение движения на двух республиканских автомобильных дорогах:

  • автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 332-642 (с. Бейнеу – с. Шетпе) и км 642-786 (п. Шетпе – г. Актау);
  • автодорога Актау – Курык, км 13-72 (г. Актау – с. Курык).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 720 единиц спецтехники и 1734 специалиста.

Ранее сообщалось, что аэропорт Актау временно приостановил работу

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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