"Елка добра": юные жители столицы получили ценные подарки
В Астане в рамках акции проводятся традиционные благотворительные акции "Елка добра".
фото: пресс-службы акимата Астаны
Подарки от имени Президента Казахстана вручили руководитель столичного Управления образования Касымхан Сенгазыев и руководитель Управления внутренней политики Астаны Нурдаулет Альмуханов. Сегодня у пятерых юных жителей столицы исполнились заветные мечты.
фото: пресс-службы акимата Астаны
Это дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребятишек, оставшихся без попечения родителей, а также особенных и онкобольных детей. Дети получили велосипед, умную колонку "Алиса", велодорожку, маникюрный набор, спортивный костюм, парту и стул.
фото: пресс-службы акимата Астаны
"Хочу выразить большую благодарность за президентский подарок!Пусть у всех детей исполняются заветные мечты!", – рассказала 15-летняя Милана Панькова, получившая подарок от имени Главы государства.
В Астане в благотворительной акции приняли участие и порадовали детей подарками сотрудники госорганов, депутаты столичного Маслихата, известные спортсмены, деятели культуры и искусства.
фото: пресс-службы акимата Астаны
В столице от детей из малообеспеченных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребятишек, оставшихся без попечения родителей, а также особенных и онкобольных детей пришло свыше 1000 писем с их желаниями к Новому году.