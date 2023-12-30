"Елка добра": юные жители столицы получили ценные подарки

В этом году в рамках акции "Елка желаний" на имя Президента Казахстана поступило большое количество писем со всех уголков страны. Главная цель акции – поддержать детей и подарить им радость, передает официальный сайт акимата.

В Астане в рамках акции проводятся традиционные благотворительные акции "Елка добра".

фото: пресс-службы акимата Астаны

Подарки от имени Президента Казахстана вручили руководитель столичного Управления образования Касымхан Сенгазыев и руководитель Управления внутренней политики Астаны Нурдаулет Альмуханов. Сегодня у пятерых юных жителей столицы исполнились заветные мечты.

фото: пресс-службы акимата Астаны

Это дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребятишек, оставшихся без попечения родителей, а также особенных и онкобольных детей. Дети получили велосипед, умную колонку "Алиса", велодорожку, маникюрный набор, спортивный костюм, парту и стул.

фото: пресс-службы акимата Астаны

"Хочу выразить большую благодарность за президентский подарок!Пусть у всех детей исполняются заветные мечты!", – рассказала 15-летняя Милана Панькова, получившая подарок от имени Главы государства.

В Астане в благотворительной акции приняли участие и порадовали детей подарками сотрудники госорганов, депутаты столичного Маслихата, известные спортсмены, деятели культуры и искусства.

фото: пресс-службы акимата Астаны

В столице от детей из малообеспеченных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребятишек, оставшихся без попечения родителей, а также особенных и онкобольных детей пришло свыше 1000 писем с их желаниями к Новому году.