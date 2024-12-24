В СКО 200 детей получили подарки от главы государства на Президентской елке

В преддверии Нового года в Петропавловске в стенах Дворца школьников прошла ежегодная Президентская елка. В этом году она собрала 200 мальчишек и девчонок со всех уголков области, которые добились немалых высот в учебе, принимали активное участие в общественной жизни школы.

Среди приглашенных были и ребята из социально уязвимых слоев, а также учащиеся с особенностями развития. Школьников поприветствовал и поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

"‎От имени главы государства я рад вас приветствовать на прекрасной елке. Скоро мы встретим волшебный праздник – Новый год. Он дает каждому из нас веру в чудеса и исполнение желаний. Вы – наше будущее! Сегодня президент нашей страны оказывает большое внимание воспитанию, образованию и поддержке детей. Каждый из вас креативен, талантлив, умен, полон энергии. Все ваши успехи делают нашу страну сильнее"‎, – сказал в поздравительной речи аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Приглашенные на Президентскую елку школьники особое внимание уделяют костюмам. В этом году на традиционный праздник многие пришли в нарядах национальной тематики. 12-летняя Дина Боговик из района Шал акына предстала в образе тулпара.

"‎Это небесная лошадь в тюркской мифологии. Костюм мне помогли создать в школе, родители тоже над ним работали. Мне больше всего нравится орнамент на моем платье, а еще крылья. Из-за них кажется, что я могу взлететь"‎, – рассказала участница Президентской елки Дина Боговик.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Алдияр Сапар и тоже приехали на праздник из района Шал акына. Они представили два противоположных костюма.

"‎Я в образе реки Есиль. Она сильная и могучая, в ней сконцентрировано много энергии. Мне очень нравится мой костюм и праздник, который для нас организовали. Я хорошо учусь в школе"‎, – рассказал участник Президентской ёлки Алдияр Сапар.

"‎У меня костюм искусственного интеллекта. Месяц ушел на его подготовку, мне очень помогли в школе. Костюм переливается, поэтому выглядит интересно. На празднике мне нравится, здесь много детей, зал красиво украшен, для нас выступают артисты"‎, – рассказала участница Президентской елки Марианна Окс.

Фото: пресс-служба акимата СКО

За день до Президентской елки состоялся конкурс на лучший новогодний костюм. Жюри определило победителей.

"‎10 детей заняли призовые места. Гран-при досталось костюму "‎Байтерек"‎. Его подготовила девочка из Ломоносовской коррекционной школы района им.Г.Мусрепова. Мы видим, что с каждым годом костюмы становятся все краше и интереснее. Вчера ребята посетили театр кукол и областной центр творчества детей и юношества"‎. Заместитель руководителя управления образования СКО Татьяна Протопопова

Фото: пресс-служба акимата СКО

Праздник не обошелся без развлекательной программы. Для ребят выступили творческие коллективы областного центра, кроме того, им показали спектакль, в основу которого легла сказка "‎Снежная королева"‎. После праздника школьники сделали совместное фото с акимом области. Каждый ученик получил планшет, книгу, сладкий подарок и открытку с поздравлением от главы государства.