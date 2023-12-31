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В каких городах 31 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В каких городах 31 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: freepik
По данным синоптиков "Казгидромета" неблагоприятные метеусловия загрязнения воздуха ожидаются в Шымкенте, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 31 декабря.

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Алматы Атырау Казахстан Шымкент
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