В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия
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По прогнозу синоптиков, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в среду, 28 февраля, в Актобе, Алматы, Атырау, Астане, Жезказгане, Усть-Каменогорске, Риддере, Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за тумана, дождя и снега.
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