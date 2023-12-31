Минтранспорта: Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

В Министерстве транспорта РК отчитались, что в связи со стабилизацией погодных условий аэропорты начали функционировать в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

В ночь с 30 на 31 декабря возобновились прием и отправка самолетов из аэропорта Астаны. Погода стабилизировалась, на текущий момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Продолжает свою работу оперативный штаб, в состав которого вошли руководители и ответственные сотрудники Министерства транспорта РК, Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, Казаэронавигации, аэропорта и всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в столицу Казахстана.

31 декабря аэропорт запланировал встретить и отправить 206 рейсов (прилет – 101, вылет – 105). При этом задерживаются 39 рейсов (прилет – 25, вылет – 14) и отменены 29 (прилет – 13, вылет – 16).

Аэропорт Алматы тоже работает в штатном режиме. Сегодня, 31 декабря, планируется обслужить 181 рейс (прилет – 82, вылет – 99), задерживаются 38 (прилет – 28, вылет – 10), отменены – 4 (прилет – 3, вылет – 1).

В аэропорту Актау видимость составляет 350 м. По плану общее количество рейсов составляет 45 (прилет – 26, вылет – 19), задерживаются – 22 (прилет – 13, вылет – 9), отменены – 4 (прилет – 2, вылет – 2).

В министерстве напомнили, что 30 декабря 2023 года в аэропорту Астаны были сложные погодные условия (ветер с порывами до 23 м/с, плохая видимость – 100-150 метров, низовая метель и снегопад). Из-за невозможности проведения противообледенительной обработки воздушных судов и по причине отсутствия свободных стоянок аэропорт Астаны был закрыт на прием рейсов.

В связи со сложившейся ситуацией для пассажиров задержанных рейсов приняты следующие меры:

авиакомпаниями размещено в гостинице 115 пассажиров (Air Astana – 43, Fly Arystan – 19, SCAT – 30, Qazaq Air – 23);

аэропортом города Астана размещены 5 детей и 2 взрослых сопровождающих.

В целях обеспечения условий для пассажиров задержанных рейсов аэропортом Астаны для всех вылетающих было организовано:

3590 порций питания (горячее питание и донеры);

чай, кофе, вода, соки;

соки и шоколад для детей;

культурно-массовые мероприятия с участием музыкантов и аниматоров.

Авиакомпанией Air Astana для своих пассажиров было предоставлено 3455 порций горячего и легкого питания в аэропорту и на борту воздушного судна.

Раздача питания и прохладительных напитков была организована на 4 столах у выходов к посадке D01, D02, DO5 и D06 Терминала 2 (внутренние вылеты).

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan отчиталась, что сегодня, 31 декабря, расписание рейсов постепенно восстанавливается.

