Медицинские организации в Жылыойском районе работают в штатном режиме
Фото: pixabay
Медицинские организации в Жылыойском районе Атырауской области работают в штатном режиме. Об этом сообщили в областном оперштабе.
"Несмотря на ситуацию в Жылыойском районе, все медицинские организации работают в штатном режиме. Дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи. Все эвакуированные осматриваются медиками", – говорится в сообщении.
Напомним, в районе запущена горячая линия. Жители, которым нужна помощь, могут обратиться по номеру +7 778 249 0253.
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