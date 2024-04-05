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Медицинские организации в Жылыойском районе работают в штатном режиме

Медицинские организации в Жылыойском районе работают в штатном режиме , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 22:47 Фото: pixabay
Медицинские организации в Жылыойском районе Атырауской области работают в штатном режиме. Об этом сообщили в областном оперштабе.
"Несмотря на ситуацию в Жылыойском районе, все медицинские организации работают в штатном режиме. Дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи. Все эвакуированные осматриваются медиками", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе запущена горячая линия. Жители, которым нужна помощь, могут обратиться по номеру +7 778 249 0253.

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