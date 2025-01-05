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Финансы

Названа сумма, которую выделят из бюджета на пенсии и пособия казахстанцев в 2025 году

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 10:32 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана заявили, что в 2025 году расходы республиканского бюджета на социально-трудовую сферу предусмотрены на сумму более 6 трлн 108 млрд тенге, что на 14%, или 748,7 млрд тенге больше расходов 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства сегодня, 5 января.

"97,9% предусмотренных расходов, или 5 трлн 982 млрд, будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 262 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить порядка 2,5 млн пенсионеров (с ростом численности на 77,8 тыс.), 1 трлн 720 млрд тенгена выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, оставшиеся средства будут направлены на реализацию мер содействия занятости населения, обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации, повышение оплаты труда гражданских служащих и другое.

"На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2024 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 261 млрд тенге для 4,5 млн человек, в том числе для 2,4 млн пенсионеров и 2,1 млн получателей государственных пособий", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Также в пресс-службе подчеркнули, что все взятые Министерством труда и социальной защиты населения РК обязательства по социальным выплатам выполнены своевременно и в полном объеме.

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Ранее стало известно, как изменились пенсии и пособия в 2025 году в Казахстане. Подробнее об этом здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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