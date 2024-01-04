"Разбил снеговика": в Казнете обсуждают видео с полицейским

В Казнете обсуждают видео. На кадрах видно, как полицейский разбивает снеговика. Дело происходит в столице. Снежную фигуру слепили на льду реки Есиль, сообщает Zakon.kz.

О чем люди думали, лед тонкий.

Ничего плохого в его поступке не вижу.

Снеговик же штраф платить не будет. Поэтому сразу приговорен к смерти.



Штраф тем, кто слепил снеговика.

Долго бил, надо было сразу на прогиб снеговика.

Может и правильно, если кто-то провалится под лед, такой иронии не будет.





В полиции прокомментировали данное видео.

"Заметив значительное скопление граждан, фотографировавшихся на льду реки Есиль возле снеговика, участковым инспектором полиции, дежурившим на участке в предновогодний вечер, во избежание несчастного случая после проведения профилактической беседы было принято решение развалить снежную фигуру", – говорится в сообщении.

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По словам участкового, он поступил так, потому что, учитывая погоду, лед на реке был тонкий, люди в предпраздничном настроении не оценивали опасность и могли провалиться в ледяную воду.

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