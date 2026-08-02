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Общество

"Отпустите меня!": видео с полицейскими и подростком обсуждает Казнет

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 23:23 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилось скандальное видео с участием полицейских и подростка на площади перед акиматом Атырау. В Департаменте полиции региона прокомментировали резонансный инцидент и объяснили, что произошло на самом деле, передает Zakon.kz.

На кадрах ролика видно, как сразу несколько сотрудников полиции пытаются силой вытащить мальчика из детской машинки, пока сам подросток активно сопротивляется и просит его отпустить.

В ведомстве заявили, что опубликованная видеозапись отражает лишь отдельный эпизод и не передает полную картину случившегося. Стражи порядка прибыли на площадь по обращениям жителей, чтобы проверить законность работы местного проката детских автомобилей.

Во время проверки один из несовершеннолетних умышленно забрался в машинку, подлежащую изъятию, и отказался выполнять требования полицейских.

"После неоднократных предупреждений сотрудники полиции были вынуждены удалить подростка из автомобиля для продолжения процессуальных действий. При этом каких-либо специальных средств или иных мер принуждения не применялось", – пояснили корреспонденту Zakon.kz 2 августа 2026 года в полиции.

Помимо этого, выяснилось, что несовершеннолетний находился на улице после 23:00 без сопровождения взрослых. Подростка доставили в управление полиции, а его законного представителя привлекли к административной ответственности.

Сейчас правоохранители продолжают проверку законности работы проката. В ведомстве заверили, что правовую оценку получат действия всех участников инцидента.

Ранее ночной дебош во дворе жилого комплекса "Синяя птица" в Семее, попавший на видео и разлетевшийся по социальным сетям, получил продолжение.

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Канат Болысбек
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