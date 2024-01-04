Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году

В Бюро национальной статистики рассказали, какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанские родители за прошедший год, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в топ-10 популярных имен 2023 года вошли следующие имена:

Мальчиков:

Алихан, Омар, Амир, Алдияр, Айсұлтан, Алан, Али, Нұрислам, Мухаммад, Хамза.

Алихан – имя с арабско-тюркскими корнями, у которого есть несколько вариантов значения. По одной версии, имя Алихан переводится как "лев божий". А второй вариант перевода обозначает "великий хан" или "божественный правитель". Ребенок с этим именем в будущем станет уверенным, настойчивым и общительным мужчиной.

Омар – чаще всего родители дают имя Омар своему первому наследнику. Арабское имя, которое в переводе означает "процветающий", "зрелый", "жизнь", "живучий". Человек с таким именем очень надежный, стабильный, достаточно самоуверенный и имеет развитую фантазию.

Амир – многонациональное и многоязычное имя, с арабского языка переводится как "повелитель", "князь", "вождь", "господин", "начальник", "живущий", "цветущий". Это имя может звучать по-разному: Эмир, Эмре. Амир – независимый, сильный и активный мужчина.

Алдияр – имя указывает на достаток, богатство внутреннего мира, баланс духовного и физического пространства. Мальчик с этим именем прирожденный лидер из-за своих природных организаторских способностей, инициативности, напористости и честолюбия. Он нестандартно мыслит, действует поступательно, но нестандартно, не ограничивая себя никакими рамками. Алдияр имеет возможность добиваться любых целей в совершенно разных сферах деятельности.

Айсұлтан. Значение имени связано с его составляющими: "Ай" означает "луна" или "лунный свет", а "Султан" – "правитель", "господин" или "владыка". Так, имя Айсултан можно перевести как "правитель лунного света" или "владыка надлунного мира". Часто обладатель этого имени наделен следующими качествами: целеустремленностью, решительностью, уверенностью в себе. Айсұлтан имеет лидерские качества, способность вдохновлять своими идеями и целями других. Мальчики с этим именем обычно очень энергичны и активны. Они хорошо организованы и способны принимать ответственность за свои поступки.

Девочек:

Медина, Айша, Айлин, Асылым, Сафия, Томирис, Раяна, Амина, Аяла, Айым.

Медина – женское имя "Медина" с арабского переводится как "город". Вдобавок так называют второй по важности после Мекки город для исповедующих ислам. Девушки с этим именем щедрые, самостоятельные, великодушные и тщательно обдумывают каждый шаг в своей жизни.



Айша – происходит это имя от арабского языка и означает "жизнь", "живущая" или "полная жизни". Этим именем звалась третья и самая любимая жена пророка Мухаммеда. Они очень романтичные, нежные и обладают тонкой душой.

Айлин – имя имеет разные версии происхождения и значения. Данное имя, которое имеет тюркские и ирландско-шотландские корни, переводится как "лунный свет", "свет луны", "вдохновенное сияние". Имя умных и находчивых девушек популярно среди европейцев, ирландцев, шотландцев.

Асылым – необычное имя в переводе с арабского языка означает "благородная", "знатная", а с казахского – "драгоценная", "дорогая", "породистая". Девушки с этим именем имеют такие черты характера, как наблюдательность, нравственность, чрезмерное трудолюбие и добродетельность.

Томирис – имя, имеющее тюркские корни. По первой версии, имя произошло от слова "temir", которое в переводе с тюркского означает "железная". Так звали царицу массагетов в 570-520 годах до нашей эры. Обладательницы имени Томирис сильные, независимые и любят перемены в жизни.

По данным Бюро национальной статистики, за десять месяцев этого года на свет появились 325 тыс. казахстанцев.



Какие имена были популярны в 2022 году, можно увидеть в публикации.