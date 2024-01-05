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Законодательство РК

Сколько иностранцев смогут работать в Казахстане

Сколько иностранцев смогут работать в Казахстане Фото: pxhere
Квота на привлечение иностранных работников в 2024 году составила 0,23% от численности рабочей силы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (далее – ИРС) по потребностям работодателей.

Как отметили в ведомстве, в 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

"Квота на привлечение ИРС в 2024 году распределена на 4 категории следующим образом: 906 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 5054 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 10 786 и 2888 единиц, соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2366 человек". Министерство труда и социальной защиты населения

Кроме того, на 2024 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.

Ранее в Минтруда Казахстана назвали размер минимальной зарплаты.

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