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Сколько иностранцев работает в Казахстане

мигранты, Казахстан, заработки, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 09:39 Фото: МВД РК
В Министерстве труда рассказали, сколько иностранных граждан работают в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 марта 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов в стране осуществляют трудовую деятельность 13 088 иностранцев.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2658 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5774 и 580 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 798 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2711 человек", – говорится в сообщении Минтруда.

Наибольшее количество иностранцев работают в следующих сферах:

  • строительство – 4281 человек (32,7%);
  • обрабатывающая промышленность – 1380 человек (10,5%);
  • горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1304 человека (10%);
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 834 человека (6,3%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 809 человек (6,1%).

Основные страны, откуда приезжают в Казахстан работать:

  • Китай – 4121 человек (31,4%)
  • Индия – 1176 человек (8,9%)
  • Турция – 1128 человек (8,6%)
  • Узбекистан – 908 человек (6,9%).

Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнило, что ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

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