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Сильные морозы и снег ожидаются на большей части Казахстана в выходные дни

Сильные морозы и снег ожидаются на большей части Казахстана в выходные дни Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6-8 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие дни под влиянием ложбины активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега.

6 января на северо-западе страны ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега.

7-8 января на северо-западе, севере и в центре – сильный снег. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель.

По республике ожидаются туманы и усиление ветра.

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере и востоке страны.

Так, на западе и северо-западе в ночные часы ожидается понижение до -8-25°, на севере до -5-30°, а на востоке республики до -5-18°.

В южных регионах основной фон ночной температуры ожидается в пределах -5 +7°.

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