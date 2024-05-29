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Избил девушку и прокатил парня на капоте: полиция Алматы расследует конфликт

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 22:24 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель Toyota Camry наехал на парня и прокатил его на капоте по проспекту Алатау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел из-за девушки. По их словам, водитель избил ее и засунул в машину. Парень решил ее защитить, а в итоге оказался на капоте автомобиля.

Редакция Zakon.kz обратилась в полицию за комментарием.

"По факту конфликта на дороге проводится расследование. Действиям участников будет дана правовая оценка". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Ранее сообщалось, что мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы.

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