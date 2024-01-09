Что известно о новом городе Казахстана

Cело Жетыген в Алматинской области стало городом Алатау. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев 9 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В документе Токаев постановил отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.

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Село Жетыген находится в 47 км к северу от Алматы. Сегодня здесь проживает 25 тыс. человек.

В ноябре 2023 года корреспондент Zakon.kz посетил Жетыген и поговорил с жителями села. В основном местное население здесь занимается скотоводством, выращивают бахчевые культуры, а вот для молодежи особо работы нет.

Фото: Zakon.kz

Из значимых соцобъектов есть небольшой вокзал, детские сады, школы, сельская больница, церковь, мечеть и даже аэродром.

Фото: Zakon.kz

Более подробно о селе можно прочитать по ссылке.