Село Жетыген в Алматинской области стало городом Алатау

Президент Казахстана подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Илийский район Алматинской области реорганизуют путем выделения из него села Жетыген.



Село Жетыген отнесут к категории города областного значения и переименуют его в город Алатау.

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Правительству необходимо принять меры по реализации указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее СЭЗ "G4 City" переименовали в "Alatau" и расширили ее территорию.