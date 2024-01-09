В Кызылорде ребенок получил сильный ожог: осуждены сотрудники медцентра

В Кызылорде директора и сотрудника медицинского центра приговорили к уголовным наказаниям и выплате 5,5 млн тенге морального ущерба. Также матери пострадавшего ребенка вернули материальный ущерб. С решением суда ознакомился корреспондент Zakon.kz.

В суде №2 Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении двоих подсудимых – директора одного из медицинских центров и сотрудника учреждения. Они причинили вред здоровью ребенка по неосторожности, осуществляли незаконную медицинскую деятельность, ненадлежаще исполняли профессиональные обязанности.



Согласно материалам уголовного дела, это случилось в 2023 году. По назначению врача ребенку, 2022 года рождения, был прописан массаж. Мать ребенка привезла его в один из медцентров. Здесь ему должны были делать массаж, но предложили еще и парафиновую терапию для более качественного лечения. Женщина согласилась и заплатила за эту процедуру более 84 тыс. тенге в кассу.

Используя электронагревательное устройство в качестве парафинового лечебного средства, массажист медцентра посадила маленького ребенка на этот аппарат и приступила к проведению терапии. По прошествии 8 минут после начала процедуры ребенок стал истошно кричать, но сотрудник медцентра, не обращая внимания на крики, продолжала лечение. Оно длилось 10 минут. В результате ребенок получил термический ожог 1-2 степени в объеме 36% бедер, получив вред здоровью средней степени. Мать ребенка после этого случая обратилась в суд с иском.

Расследование по этому делу выяснило и то, что не у всех работников здесь были государственные лицензии и медицинское образование. Проводить парафиновую терапию в этом центре по закону не могли. Но проводили.

Приговором суда директор признан виновным по ч. 1 ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 322, ч. 1 ст. 317 УК в соответствии с требованием ч. 2 ст. 58 УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься медицинской деятельностью три года. Также он выплатит семье ребенка 5 млн тенге морального ущерба.

Массажист признан виновным по ч. 1 ст. 322 УК Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. Он также выплатит семье ребенка 500 тыс. тенге в качестве морального ущерба, и еще 84 203 тенге материального ущерба – сумму за лечение, которую заплатила мать ребенка в кассу медцентра.