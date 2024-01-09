Какие дороги закрыты в Казахстане
Фото: pxhere
В двух областях Казахстана действует ограничение движения транспорта на двух участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В частности, речь идет о следующих участках:
Абайская область:
- автодорога "Омск-Майкапчагай";
Восточно-Казахстанская область:
- автодорога "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи".
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