Синоптики прогнозируют в Алматы неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 10 января в среду лишь в одном городе Казахстана - в Алматы, передает Zakon.kz.

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