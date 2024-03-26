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Синоптики прогнозируют в Алматы неблагоприятные метеоусловия 27 марта

Синоптики прогнозируют в Алматы неблагоприятные метеоусловия 27 марта, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 02:15 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили, что неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются 127 марта в среду лишь в одном городе Казахстана – в Алматы, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики в пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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