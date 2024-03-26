Синоптики прогнозируют в Алматы неблагоприятные метеоусловия 27 марта
Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики в пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.