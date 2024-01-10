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В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд

В Казахстане сломался пассажирский поезд Фото: rail-news.kz
Пассажирский поезд №85/86 "Астана - Шымкент" сломался в пути, сообщает Zakon.kz.
"10 января поезд №85/86 на участке Сары-Шаган – Шу остановился по техническим причинам. В связи с этим, на станции Шу компанией Patentes Talgo, ответственной за техобслуживание данных вагонов, будут проводиться соответствующие технические работы", – рассказали в пресс-службе "Пассажирские перевозки".

Национальный перевозчик предложил пассажирам пересадку на поезд №1/2 "Алматы 2 – Ташкент", сформированный из вагонов Тальго. В первую очередь на замененный состав будет проводиться рассадка женщин, детей и транзитных пассажиров. Пассажирам организовано бесплатное горячее питание.

Как заверил в компании, также будут произведены возврат денежных средств и выплата компенсации.


"Полный возврат стоимости проезда будет произведен отказавшимся от поездки в поезде. При прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние. Также за каждый полный час задержки пассажирам выплачивается компенсация в размере 3%, но не более стоимости проезда", – говорится в сообщении. 

Компенсацию можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки".

Ранее стало известно, что в Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда. 

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