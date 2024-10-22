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Женщина родила в поезде по дороге из Шымкента в Астану

Женщина родила в поезде по дороге из Шымкента в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 18:17 Фото: astanatv.kz
С 21 на 22 октября проводница и начальник поезда №86 Шымкент – Астана стали акушерами. У пассажирки на последнем месяце беременности в пути начались роды, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, в 23:30 супруг беременной пассажирки обратился к проводникам за помощью. На ближайшую станцию Сары-Шаган они вызвали скорую помощь и приготовились принимать роды.

"Начальник поезда Гульшат Каракулова и проводница Анара Адамбаева приняли роды, 21 октября в 23:55 на свет появилась здоровая девочка", – рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Отмечается, что медикам на станции осталось встретить пассажирку с мужем и новорожденную по прибытии поезда.

В нацкомпании рассказали, что за последние три года в поездах АО "Пассажирские перевозки" на свет появилось уже 14 малышей.

Ранее 25-летняя жительница Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже, положила малыша в коробку и ушла.

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