Сколько времени занимает корректировка данных о детях

В "Правительстве для граждан" рассказали, что чаще всего корректировку казахстанцы делают, чтобы подтвердить состав семьи, внести сведения о своих детях, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2024 года запустили программу "Национальный фонд – детям". Все казахстанские дети в соответствии с программой ежегодно будут получать часть инвестиционного дохода Нацфонда. Родители, опекуны, попечители проверяют сведения о детях в актах гражданского состояния на портале eGov.kz.

"Актуализация сведений производится по заявлению заинтересованного лица. Если актовая запись имеется в информационной системе "ЗАГС", услугодатель вносит изменения в течение 2 рабочих дней. Если в информационной системе нет записей, которые могли бы стать основанием для корректировки, срок оказания услуги продлевается не более чем на 5 рабочих дней", – рассказали в "Правительстве для граждан ".

В госкорпорации добавили, что информировать государство о составе своей семьи нужно, чтобы своевременно получать важные сообщения и социальные услуги.

"Благодаря полным и корректным базам данных у государства имеется реальная демографическая картина в целом по стране и отдельно по каждому региону. Это позволяет планировать развитие инфраструктуры – детских садов, школ, больниц – и разрабатывать различные социальные программы", – говорится в сообщении.

"Правительство для граждан" в 2023 году внесло поправки более чем в 89 тысяч актов гражданского состояния. Только в первой декаде января 2024 года актуализацию данных запросили 45 тысяч человек.

Казахстанцы с начала 2024 года начали жаловаться, что на портале электронного правительства eGov им приписали чужих детей. Почему так произошло, объяснили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".