Байбазаров рассказал, будут ли корректировки бюджета в 2025 году

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря рассказал, планирует ли правительство корректировки бюджета в 2025 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Кабмин не будет торопиться с внесением корректировок в главный финансовый документ страны.



"Что касается корректировки, тот мы сейчас никуда спешить не будем, принимать резких движений тоже не будем. Надо дождаться. Рынок рано или поздно сбалансируется и скорректируются. Меры принимаются. У нас эти инструменты есть и мы их все будем задействовать, уже начали задействовать. Поэтому большой необходимости бежать и менять бюджет, мы пока не видим", – дополнил спикер.

Он подчеркнул, что на курс доллара влияют и макроэкономические показатели.

"Мы хотим дождаться результатов первого квартала, потому что там определенные политические события произойдут и в целом будет понятно в какую сторону двигается цена на нефть. Этот показатель для нас важнее даже чем курс валюты. Поэтому с учетом макроэкономических тенденций первого квартала будем решать вопросы корректировки бюджета. Пока мы прогнозы не меняем", – сказал министр.

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