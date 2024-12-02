Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Байбазаров рассказал, будут ли корректировки бюджета в 2025 году

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря рассказал, планирует ли правительство корректировки бюджета в 2025 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Кабмин не будет торопиться с внесением корректировок в главный финансовый документ страны. 

"Что касается корректировки, тот мы сейчас никуда спешить не будем, принимать резких движений тоже не будем. Надо дождаться. Рынок рано или поздно сбалансируется и скорректируются. Меры принимаются. У нас эти инструменты есть и мы их все будем задействовать, уже начали задействовать. Поэтому большой необходимости бежать и менять бюджет, мы пока не видим", – дополнил спикер. 

Он подчеркнул, что на курс доллара влияют и макроэкономические показатели.

"Мы хотим дождаться результатов первого квартала, потому что там определенные политические события произойдут и в целом будет понятно в какую сторону двигается цена на нефть. Этот показатель для нас важнее даже чем курс валюты. Поэтому с учетом макроэкономических тенденций первого квартала будем решать вопросы корректировки бюджета. Пока мы прогнозы не меняем", – сказал министр. 

Доллар начал свой очередной "полет" по отношению к тенге утром 28 ноября 2024 года, когда стартовали торги на бирже KASE. В течение нескольких минут валюта США пошла в спринтерский отрыв.

29 ноября 2024 года председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, как протекционизм вновь избранного президента США Дональда Трампа отразится на национальной валюте страны – тенге. 

Читайте также

Генеральная прокуратура, Казахстан, интернет-мошенничество
В Казахстане предложили усложнить процедуру выдачи онлайн-кредитов
ставка, риски, инфляция
Защита от рисков и инфляции: эксперты прокомментировали повышение базовой ставки Нацбанком
Никакого дефолта не ожидается
Глава МНЭ сделал заявление по поводу падения тенге: Никакого дефолта не ожидается
Екатерина Елисеева
МНЭ РК Правительство РК Курс валют Нурлан Байбазаров 2024 год Доллар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: