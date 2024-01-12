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"Продали воздух": Касымбек рассказал о судьбе 10 долгостроев

"Продали воздух": Касымбек рассказал о судьбе 10 долгостроев Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Аким Астаны Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства долгостроев и заявил, что у каждого из них своя история, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на странице в Instagram за 12 января 2024 года, Касымбек ознакомился с ходом строительства таких долгостроев, как ЖК "Садовые кварталы", "Триумф Сити", "Территория комфорта-1" 2 очередь, "Акерке 2" 2 очередь, "Мирный дом", "Коргалжынский квартал", "Алтын булак", "Зере 2".

"У каждого долгостроя своя сложная история. Сотни жителей на протяжении долгих лет ждут ключи от квартир. К примеру, строительство ЖК "Садовые кварталы" началось в 2011 году. На момент передачи в ЕКК объект был на уровне свай и котлована".Женис Касымбек

К примеру, ЖК "Мирный дом" – история объекта началась еще в 2011 году. Дольщикам было продано больше квартир, чем имеется в самом ЖК. По сути им продали воздух.

Строительство ЖК "Алтын Булак" началось еще в 2013. До передачи в ЕКК дом был построен только на 20%. В ЖК пять блоков. Ключи от квартир прошлой осенью получили жители трех блоков.

"Строительство ЖК "Территория комфорта" началось 20 лет назад. Техобследование дома показало, что здание аварийное. Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного ЖК. В 2021 году было завершено строительство 1-ой очереди. Тогда более 100 семей-дольщиков получили ключи от квартир".Женис Касымбек

В завершении он заявил, что по каждому объекту ведем большую системную работу.

"В 2024 году остается 10 домов. Их строительство завершим в 1-2 квартале текущего года".Женис Касымбек

В ноябре 2023 года сообщалось о начале внеплановых проверок по ряду незавершенных объектов строительства в Алматы.

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