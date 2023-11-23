Долгострои стали проверять в Алматы

В Алматы в ноябре начались внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства, сообщает Zakon.kz.

По информации городского управления градостроительного контроля, проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей – горожан беспокоит состояние так называемых долгостроев, которые зачастую несут угрозу безопасности жизни ввиду износа. Особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей.

"По результатам проверок будут выданы предписания на устранение выявленных нарушений, и при необходимости направлены иски в суд на принудительное исполнение предписания. При этом в случае наличия заключения экспертизы о состоянии объекта как несущего угрозу жизни и здоровью граждан долгострой может подлежать сносу", – говорится в сообщении.

Отмечается что, согласно строительным нормам, при прекращении работ по строительству объекта или приостановке на срок более шесть месяцев выполняется консервация объекта. То есть объект и территория, использованная для строительства, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций. И объект должен быть безопасным для населения и окружающей среды. Данная работа в течение всего периода консервации обеспечивается застройщиком (заказчиком) или уполномоченной им организацией. При этом ограждение площадки следует поддерживать в исправном состоянии, проходы и проезды на площадку должны быть закрыты.

Всего по городу располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время, с 1988 года:

1.Строительство гостиницы с объектами обслуживания населения. Алмалинский район, ул. Кожамкулова, 213.

Заказчик: ТОО "MELROY GROUP".

Техническое состояние: СМР начаты в 2016 году и приостановлены в 2018 году.

2.Реконструкция зданий. Алмалинский район, ул. Панфилова, 156.

Собственник: Физическое лицо.

Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2015 году.

3.Строительство 8-этажного административного здания. Алмалинский район, ул. Амангельды, 52 уг. ул. Толе би.

Заказчик: АО "Алматыгорремстрой".

Техническое состояние: СМР приостановлены в 2000 г. на уровне 9-го этажа.

4.Строительство бизнес-центра. Алмалинский район, юж. Абая, зап. Тлендиева.

Заказчик: АО "Корпорация Куат".

Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 10-го этажа.

5.Строительство общежития на 170 мест. Алмалинский район, зап. Масанчи, сев. Жамбыла.

Заказчик: РГП "Алматинское хореографическое училище им. А. В. Селезнева".

Техническое состояние: СМР начаты и приостановлены в 2014 г. на уровне 2-го этажа.

6.Пристройка лабораторно-клинического корпуса. Алмалинский район, зап. ул. Шарипова, юж. ул. Курмангазы.

Заказчик: Министерство здравоохранения РК.

Техническое состояние: СМР начаты в 1983 году и приостановлены в 1988 году

7.Объект с объектами обслуживания и подземным паркингом. Бостандыкский район, сев. Сатпаева, 29Г.

Заказчик: ТОО "РАМУТ" (ТОО "Esentay Stroy").

Техническое состояние: СМР начаты 2014 году и приостановлены 2016 году на стадии 1-го этажа.

8.Строительство здания для обслуживания населения. Бостандыкский район, пр. Гагарина, 270.

Заказчик: физическое лицо.

Техническое состояние: СМР начаты в 2015 г. и приостановлены в 2016 г. на уровне 3-го этажа.

9.Строительство МЖК. Бостандыкский район, южнее ул. Тимирязева, восточнее пр. Сейфуллина.

Заказчик: ТОО "Menessa".

Техническое состояние: СМР начаты в 2022 году и приостановлены в 2023 году на уровне котлована.

10.Строительство МЖК. Медеуский район, вост. Достык, юж. Ньютона.

Заказчик: физическое лицо.

Техническое состояние: СМР начаты 2005 г. и приостановлены с 2007 года на стадии отделочных работ.

11.Строительство жилого комплекса. Медеуский район, СПК "Горный гигант", зап. пр. Достык.

Заказчик: ТОО "Cargo Rich Soul Group".

Техническое состояние: СМР начаты 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне 1-го этажа.

12.Строительство пятиярусного паркинга. Медеуский р-н, сев. Аль-Фараби, зап. ул. Мендикулова.

Заказчик: АО "Серт".

Техническое состояние: СМР начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне 2-го этажа.

13.Строительство ресторанного комплекса с летним парком. Медеуский р-н, ул. Горная уч. б/н. юго-зап. ресторана "Самал", дорога на Медеу.

Заказчик: ТОО "Іле Корпорациясы".

Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и с 2013 года были приостановлены на уровне 2-го этажа.

14.Строительство колледжа мирового уровня 1-я очередь. Медеуский район, п. Алатау, СЭЗ ПИТ.

Заказчик: АО "СПК "Алматы", (ранее Некоммерческое акционерное общество "Холдинг Кəсіпқор" г. Астана).

Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне 2-го, 6-го этажей.

15.Строительство научно-исследовательского центра. Медеуский район, ул. Ибрагимова, 9.

Заказчик: ТОО "Центр инновационных и информационных технологий", учредитель – ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

Техническое состояние: СМР начато в 2014 году и приостановлен на уровне 3-го, 5-го этажей.

16.Пристройка к существующему зданию на 125 коек. Медеуский район, Горная, 440.

Заказчик: РГП "Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак".

Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 1-го этажа.

17.Капитальное строительство 2 жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне. Турксибский район, ул. Красногорской, 52/1, 52А.

Заказчик: Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил РК".

Техническое состояние: СМР начаты 2012 году и приостановлены 2014 году на стадии отделочных работ.

В управлении отметили, что проведение проверок будет продолжено, о следующих этапах и результатах проверок будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно, что на рынках "Бак орда" и "Оптовка" в Алматы снесут незаконные объекты.