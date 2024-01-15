Редкий "разговор" марала с рыбаком умилил Казнет
Фото: Instagram/greenbike_prokat_burabai
В социальных сетях казахстанцы рассылают видео встречи рыбака и марала на одном из водохранилищ близ Астаны, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Сети восхищаются увиденными кадрами и отмечают редкость такого момента.
- Спасибо, добрый человек!
- Шикарно!
- Красавица какая! Дайте ей хлеба.
- Какая милота.
- Господи, это же прекрасно! – пишут подписчики.
Одна из читательниц даже представила возможный диалог:
- А что это мы тут делаем? А разрешение есть?
- Держи разрешение.
- Ммм, вкусно.
Летом 2023 года сообщалось, что на севере Казахстана браконьеры застрелили беременную самку марала. А на востоке страны сотрудники крестьянского хозяйства отпилили у марала рога и пили его кровь.
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