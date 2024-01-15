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Редкий "разговор" марала с рыбаком умилил Казнет

Редкий "разговор" марала с рыбаком умилил Казнет Фото: Instagram/greenbike_prokat_burabai
В социальных сетях казахстанцы рассылают видео встречи рыбака и марала на одном из водохранилищ близ Астаны, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети восхищаются увиденными кадрами и отмечают редкость такого момента.

  • Спасибо, добрый человек!
  • Шикарно!
  • Красавица какая! Дайте ей хлеба.
  • Какая милота.
  • Господи, это же прекрасно! – пишут подписчики.

Одна из читательниц даже представила возможный диалог:

  • А что это мы тут делаем? А разрешение есть?
  • Держи разрешение.
  • Ммм, вкусно.

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