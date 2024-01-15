Редкий "разговор" марала с рыбаком умилил Казнет

Фото: Instagram/greenbike_prokat_burabai

В социальных сетях казахстанцы рассылают видео встречи рыбака и марала на одном из водохранилищ близ Астаны, сообщает Zakon.kz.

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