Разнорабочий с вокзала за пианино умилил Казнет

В социальных сетях бурное обсуждение среди казахстанцев вызвала душевная игра мужчины на пианино, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, исполнителем является 41-летний Бахтияр Исаев.

Автор публикации отмечает, что родился Бахтияр в поселке Карабулак Жетысуской области, но сейчас проживает в селе Балпык-би Коксуйского района.

"Вот уже несколько лет он подрабатывает разнорабочим на вокзале в Алматы. На заработки мужчина приезжает в город только весной и летом", – сказано в описании.

Голос за кадром торжественно объявляет:

"Посмотрите, какие у нас таланты среди простых людей. Представляем вам Бахтияра".

Немногословный музыкант отмечает в ответ, что споет песню казахстанского певца Сакена Майгазиева "Мен сені қаладым".

Комментаторам пришлась по душе импровизация Бахтияра:

Молодец! Видно, что есть музыкальное образование.

Несколько раз пересмотрела и друзьям переслала.

В Казахстане много разных талантов, но их занижают…

Руки рабочего человека ,а какое изящество!

Какой талант.

Напомним, что Бахтияр уже становился героем Казнета летом 2023 года. Тогда он исполнил известную песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет". Оказалось, что он является выпускником Жетысуского государственного университета (ЖГУ) им. И. Жансугурова.