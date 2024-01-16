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В Алматы оштрафовали крупную автозаправку

В Алматы оштрафовали крупную автозаправку Фото: Zakon.kz
В Алматы на миллион тенге оштрафовали крупную автозаправку, сообщает Zakon.kz.

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии на основании заявления местного ОО "Центр комплексного общественного мониторинга" провел внеплановую проверку заправочной станции ТОО "VIP Trade Company".

В ходе внеплановой проверки установили, что:

  • на топливно-раздаточном оборудовании АЗС и в фискальном чеке отсутствие информации об экологическом классе бензина;
  • информационный стенд был в отключенном состоянии;
  • отсутствие информации на здании АЗС и внутри помещения;
  • отсутствие декларации о соответствии.

Отмечается, что выявленные факты несоответствия являются нарушением прав потребителей.

"Возбудили дело по пункту 1 части 1 статьи 415 КоАП и вынесли постановление о наложении штрафа в размере 310 МРП ( 1 144 520 тенге)",  – рассказали в Комитета технического регулирования и метрологии.

Ранее стало известно, что АЗС обязали контролировать точность раздачи топлива.


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