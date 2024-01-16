В Алматы оштрафовали крупную автозаправку
Фото: Zakon.kz
В Алматы на миллион тенге оштрафовали крупную автозаправку, сообщает Zakon.kz.
Департамент Комитета технического регулирования и метрологии на основании заявления местного ОО "Центр комплексного общественного мониторинга" провел внеплановую проверку заправочной станции ТОО "VIP Trade Company".
В ходе внеплановой проверки установили, что:
- на топливно-раздаточном оборудовании АЗС и в фискальном чеке отсутствие информации об экологическом классе бензина;
- информационный стенд был в отключенном состоянии;
- отсутствие информации на здании АЗС и внутри помещения;
- отсутствие декларации о соответствии.
Отмечается, что выявленные факты несоответствия являются нарушением прав потребителей.
"Возбудили дело по пункту 1 части 1 статьи 415 КоАП и вынесли постановление о наложении штрафа в размере 310 МРП ( 1 144 520 тенге)", – рассказали в Комитета технического регулирования и метрологии.
Ранее стало известно, что АЗС обязали контролировать точность раздачи топлива.
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