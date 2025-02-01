Недоливали бензин: в Алматы оштрафовали "Газпромнефть-Казахстан"

В Алматы на три миллиона тенге оштрафовали ТОО "Газпромнефть-Казахстан" за нарушение стандартов измерений, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли, внеплановую проверку работы предприятия провели после обращения потребителя.

"Проверка касалась соблюдения требований Закона РК "Об обеспечении единства измерений", "О техническом регулировании" и других нормативно-правовых актов в области метрологии", – пояснили в ведомстве.

В ходе проверки установлено отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске автомобильного бензина марки АИ-95-К4 через топливораздаточную колонку (ТРК) № 1.

"При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов", – подчеркнули в Комитете.

Выяснилось, что контроль отпуска ГСМ на АЗС № 132 осуществлялся с использованием металлического эталонного мерника М2Р-20, проверенного в установленном порядке и действующего до 24 апреля 2025 года. При этом предельно допустимая погрешность измерения объема нефтепродуктов на АЗС составляет ±4%.

"Всего при приеме, хранении и отпуске ГСМ на АЗС № 132 используются различные средства измерений, включая уровнемеры, мерник эталонный металлический, метроштоки и ТРК. Однако при проверке одной из единиц средств измерений – ТРК № 1 – было выявлено, что отклонение превышает допустимую погрешность, что привело к признанию данного оборудования непригодным к применению", – отметили в Комитете.

По результатам проверки установлены нарушения статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений". ТОО "Газпромнефть-Казахстан Операционная компания" привлекли к административной ответственности и штрафу в размере 3 145 600 тенге.

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